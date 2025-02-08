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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智遊網集團EXPE-US的目標價調升至200元，幅度約5.26%

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15


根據FactSet最新調查，共32位分析師，對智遊網集團(EXPE-US)提出目標價估值：中位數由190元上修至200元，調升幅度5.26%。其中最高估值250元，最低估值163元。

綜合評級 - 共有38位分析師給予智遊網集團評價：積極樂觀13位、保持中立25位、保守悲觀0位。

智遊網集團今(8日)收盤價為203.025元。近5日股價下跌5.26%，標普指數上漲0.2%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股EXPE市場預估目標價

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