鉅亨速報 - Factset 最新調查：BILL Holdings Inc(BILL-US)EPS預估上修至1.89元，預估目標價為96.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對BILL Holdings Inc(BILL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.79元上修至1.89元，其中最高估值2.02元，最低估值1.71元，預估目標價為96.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.02(2.02)
|2.46
|4.11
|6.2
|最低值
|1.71(1.68)
|1.7
|2.22
|5
|平均值
|1.87(1.79)
|2.13
|2.86
|5.6
|中位數
|1.89(1.79)
|2.14
|2.71
|5.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.87億
|17.48億
|21.89億
|27.31億
|最低值
|13.83億
|15.62億
|17.92億
|22.33億
|平均值
|14.58億
|16.80億
|19.99億
|24.82億
|中位數
|14.61億
|16.85億
|19.74億
|24.82億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.70
|-1.19
|-3.21
|-2.11
|-0.27
|營業收入
|1.58億
|2.38億
|6.42億
|10.58億
|12.90億
詳細資訊請看美股內頁：
BILL Holdings Inc(BILL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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