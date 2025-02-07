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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BILL Holdings Inc(BILL-US)EPS預估上修至1.89元，預估目標價為96.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對BILL Holdings Inc(BILL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.79元上修至1.89元，其中最高估值2.02元，最低估值1.71元，預估目標價為96.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.02(2.02)2.464.116.2
最低值1.71(1.68)1.72.225
平均值1.87(1.79)2.132.865.6
中位數1.89(1.79)2.142.715.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.87億17.48億21.89億27.31億
最低值13.83億15.62億17.92億22.33億
平均值14.58億16.80億19.99億24.82億
中位數14.61億16.85億19.74億24.82億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.70-1.19-3.21-2.11-0.27
營業收入1.58億2.38億6.42億10.58億12.90億

詳細資訊請看美股內頁：
BILL Holdings Inc(BILL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBILL

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