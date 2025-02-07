世豐擬以每股51元收購凱撒衛2成股權 溢價約17%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-07 22:12

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螺絲廠世豐 (2065-TW) 今 (7) 日晚間召開重訊，將以每股 51 元、總金額 7.4 億元，公開收購凱薩衛 (1817-TW)1452 萬股或 20% 股權，若以凱撒衛今日收盤價 43.5 元估算，溢價幅度約 17.2%。

世豐表示，凱撒衛是一家綜合性衛浴設備生產及銷售公司，主要銷售地區為台灣及越南市場的成屋修繕、公共工程及新屋建案，與公司所屬產業領域相同。

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世豐認為，近幾年來凱撒衛營運績效良好，獲利能力及現金股利均屬穩定，此次公開收購係基於財務性投資之考量，以認列合理之投資收益並可增加長期投資獲利，且可提升資產及股東權益報酬率。

此次世豐公開收購期間為 2 月 10 日至 3 月 5 日止，若最終有效應賣之數量未達預定最高收購數量 1452 萬股，但已達最低收購數量 363 萬股 (約凱撒公司已發行股份總數之 5%) 時，本次公開收購之數量條件即為成就。