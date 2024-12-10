世豐越南新廠開幕 明年Q2起效益顯現下半年正式量產

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-10 09:03

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螺絲廠世豐 (2065-TW) 越南新廠開幕，預計明年第二季起效益逐步發酵、下半年正式步入每月 600 噸的量產階段。世豐表示，越南廠不僅有利擴大佈局歐、美及東南亞市場，隨著經濟規模提升，也將成為挹注獲利的新動能。

世豐越南新廠位於平順省，土地占地約 6 萬坪，主要生產中短尺寸的尖尾螺絲、鑽尾螺絲與烤漆螺絲等全製程設計；董事長杜泰源看好，越南廠是帶領公司走向全球化佈局及生產的重要里程碑。

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世豐指出，隨著中美地緣政治局勢變化加劇，使美國客戶對於非中國供應鏈的需求持續提高，為越南生產基地創造良好接單利基，今年以來越南廠手握客戶接單實績已超過 10 家。

此外，越南與歐盟簽訂的自由貿易協定 (EVFTA) 提供了出口歐洲的零關稅優惠，提升世豐深化拓展歐洲市場的競爭力，隨著產能逐步擴大，越南廠不僅將助力集團進一步鞏固既有市場地位，更有望挹注世豐創造良好的成長動能。

為加速越南廠運作效率，世豐複製台灣各廠區數位自動化轉型成效經驗，導入先進的數位化生產系統、智能化的客戶與供應商輔助系統，同時積極推動當地人才招募與專業培訓，結合台灣團隊技術支持、加速優化生產學習曲線。

世豐也公告 11 月營收 1.76 億元，月增 7.9%；累計前 11 月營收 21.21 億元，年增 0.32%，展望第四季，世豐表示，仍看好美洲地區居家 DIY 應用領域、建築工業領域對於螺絲產品保持一定市場需求。