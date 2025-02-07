鉅亨速報 - Factset 最新調查：WEX Inc(WEX-US)EPS預估下修至15.01元，預估目標價為186.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對WEX Inc(WEX-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.69元下修至15.01元，其中最高估值17.31元，最低估值14.72元，預估目標價為186.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.31(17.31)
|20.58
|18.06
|19.97
|最低值
|14.72(16.28)
|16.14
|17.84
|19.97
|平均值
|15.76(16.78)
|17.78
|17.95
|19.97
|中位數
|15.01(16.69)
|16.94
|17.95
|19.97
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.84億
|30.04億
|29.50億
|31.19億
|最低值
|26.17億
|27.37億
|29.26億
|31.19億
|平均值
|26.75億
|28.37億
|29.38億
|31.19億
|中位數
|26.62億
|27.83億
|29.38億
|31.19億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.56
|--
|4.50
|6.16
|7.50
|營業收入
|15.60億
|18.51億
|23.51億
|25.48億
|26.28億
詳細資訊請看美股內頁：
WEX Inc(WEX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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