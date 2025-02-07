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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：WEX Inc(WEX-US)EPS預估下修至15.01元，預估目標價為186.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對WEX Inc(WEX-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.69元下修至15.01元，其中最高估值17.31元，最低估值14.72元，預估目標價為186.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值17.31(17.31)20.5818.0619.97
最低值14.72(16.28)16.1417.8419.97
平均值15.76(16.78)17.7817.9519.97
中位數15.01(16.69)16.9417.9519.97

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.84億30.04億29.50億31.19億
最低值26.17億27.37億29.26億31.19億
平均值26.75億28.37億29.38億31.19億
中位數26.62億27.83億29.38億31.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.56--4.506.167.50
營業收入15.60億18.51億23.51億25.48億26.28億

詳細資訊請看美股內頁：
WEX Inc(WEX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWEX

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