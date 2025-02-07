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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：WEX IncWEX-US的目標價調降至190元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 06:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對WEX Inc(WEX-US)提出目標價估值：中位數由200元下修至190元，調降幅度5%。其中最高估值220元，最低估值164元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予WEX Inc評價：積極樂觀4位、保持中立13位、保守悲觀1位。

WEX Inc今(7日)收盤價為151.93元。近5日股價上漲5%，標普指數上漲0.2%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WEX市場預估目標價

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WEX Inc151.93-18.66%

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