鉅亨速報 - Factset 最新調查：Regal Rexnord Corp(RRX-US)EPS預估下修至10.1元，預估目標價為190.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Regal Rexnord Corp(RRX-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.4元下修至10.1元，其中最高估值10.65元，最低估值9.69元，預估目標價為190.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.65(10.65)
|12.25
|13.55
|最低值
|9.69(10)
|10.65
|12.05
|平均值
|10.1(10.33)
|11.72
|12.8
|中位數
|10.1(10.4)
|11.8
|12.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|61.59億
|63.75億
|63.78億
|最低值
|58.08億
|59.68億
|60.75億
|平均值
|59.53億
|61.65億
|62.26億
|中位數
|58.99億
|61.39億
|62.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.64
|4.40
|7.29
|-0.87
|2.94
|營業收入
|29.07億
|38.10億
|52.18億
|62.51億
|60.34億
詳細資訊請看美股內頁：
Regal Rexnord Corp(RRX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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