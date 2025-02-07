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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Regal Rexnord Corp(RRX-US)EPS預估下修至10.1元，預估目標價為190.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Regal Rexnord Corp(RRX-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.4元下修至10.1元，其中最高估值10.65元，最低估值9.69元，預估目標價為190.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.65(10.65)12.2513.55
最低值9.69(10)10.6512.05
平均值10.1(10.33)11.7212.8
中位數10.1(10.4)11.812.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值61.59億63.75億63.78億
最低值58.08億59.68億60.75億
平均值59.53億61.65億62.26億
中位數58.99億61.39億62.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.644.407.29-0.872.94
營業收入29.07億38.10億52.18億62.51億60.34億

詳細資訊請看美股內頁：
Regal Rexnord Corp(RRX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRRX

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