鉅亨速報 - Factset 最新調查：Regal Rexnord CorpRRX-US的目標價調降至190元，幅度約5.71%
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Regal Rexnord Corp(RRX-US)提出目標價估值：中位數由201.5元下修至190元，調降幅度5.71%。其中最高估值220元，最低估值180元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Regal Rexnord Corp評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Regal Rexnord Corp今(7日)收盤價為142.87元。近5日股價下跌5.71%，標普指數上漲0.2%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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