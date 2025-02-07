鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿普達集團(ATR-US)EPS預估下修至5.75元，預估目標價為182.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對阿普達集團(ATR-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.89元下修至5.75元，其中最高估值6.05元，最低估值5.55元，預估目標價為182.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|6.05(6.2)
|6.75
|最低值
|5.55(5.55)
|6.3
|平均值
|5.82(5.88)
|6.5
|中位數
|5.75(5.89)
|6.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|37.17億
|39.41億
|最低值
|36.76億
|39.40億
|平均值
|37.05億
|39.40億
|中位數
|37.13億
|39.40億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.21
|3.61
|3.59
|4.25
|營業收入
|29.29億
|32.27億
|33.22億
|34.87億
詳細資訊請看美股內頁：
阿普達集團(ATR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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