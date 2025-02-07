search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿普達集團(ATR-US)EPS預估下修至5.75元，預估目標價為182.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對阿普達集團(ATR-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.89元下修至5.75元，其中最高估值6.05元，最低估值5.55元，預估目標價為182.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值6.05(6.2)6.75
最低值5.55(5.55)6.3
平均值5.82(5.88)6.5
中位數5.75(5.89)6.45

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值37.17億39.41億
最低值36.76億39.40億
平均值37.05億39.40億
中位數37.13億39.40億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS3.213.613.594.25
營業收入29.29億32.27億33.22億34.87億

詳細資訊請看美股內頁：
阿普達集團(ATR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSATR

相關行情

台股首頁我要存股
阿普達集團156.45-1.18%

延伸閱讀


Empty