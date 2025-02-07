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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fortune Brands Innovations Inc(FBIN-US)EPS預估下修至4.43元，預估目標價為82.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Fortune Brands Innovations Inc(FBIN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.5元下修至4.43元，其中最高估值4.65元，最低估值4.19元，預估目標價為82.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.65(4.7)5.225.8
最低值4.19(4.31)4.685.2
平均值4.42(4.5)4.925.5
中位數4.43(4.5)4.855.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值48.53億51.78億52.83億
最低值46.63億48.27億50.87億
平均值47.47億49.73億51.85億
中位數47.23億49.63億51.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS3.945.545.233.17
營業收入60.90億76.56億47.23億46.26億

詳細資訊請看美股內頁：
Fortune Brands Innovations Inc(FBIN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFBIN

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