鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fortune Brands Innovations Inc(FBIN-US)EPS預估下修至4.43元，預估目標價為82.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Fortune Brands Innovations Inc(FBIN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.5元下修至4.43元，其中最高估值4.65元，最低估值4.19元，預估目標價為82.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.65(4.7)
|5.22
|5.8
|最低值
|4.19(4.31)
|4.68
|5.2
|平均值
|4.42(4.5)
|4.92
|5.5
|中位數
|4.43(4.5)
|4.85
|5.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|48.53億
|51.78億
|52.83億
|最低值
|46.63億
|48.27億
|50.87億
|平均值
|47.47億
|49.73億
|51.85億
|中位數
|47.23億
|49.63億
|51.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.94
|5.54
|5.23
|3.17
|營業收入
|60.90億
|76.56億
|47.23億
|46.26億
詳細資訊請看美股內頁：
Fortune Brands Innovations Inc(FBIN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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