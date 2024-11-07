鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fortune Brands Innovations Inc(FBIN-US)EPS預估下修至4.22元，預估目標價為95.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 18:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Fortune Brands Innovations Inc(FBIN-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.3元下修至4.22元，其中最高估值4.3元，最低估值4.18元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.3(4.32)
|4.95
|5.65
|最低值
|4.18(4.26)
|4.38
|4.94
|平均值
|4.23(4.29)
|4.62
|5.23
|中位數
|4.22(4.3)
|4.59
|5.15
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|48.16億
|50.58億
|53.31億
|最低值
|46.35億
|47.14億
|49.72億
|平均值
|46.92億
|48.61億
|51.36億
|中位數
|46.58億
|48.14億
|51.78億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.06
|3.94
|5.54
|5.23
|3.17
|營業收入
|57.65億
|60.90億
|76.56億
|47.23億
|46.26億
詳細資訊請看美股內頁：
Fortune Brands Innovations Inc(FBIN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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