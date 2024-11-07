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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fortune Brands Innovations Inc(FBIN-US)EPS預估下修至4.22元，預估目標價為95.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 18:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Fortune Brands Innovations Inc(FBIN-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.3元下修至4.22元，其中最高估值4.3元，最低估值4.18元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.3(4.32)4.955.65
最低值4.18(4.26)4.384.94
平均值4.23(4.29)4.625.23
中位數4.22(4.3)4.595.15

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值48.16億50.58億53.31億
最低值46.35億47.14億49.72億
平均值46.92億48.61億51.36億
中位數46.58億48.14億51.78億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.063.945.545.233.17
營業收入57.65億60.90億76.56億47.23億46.26億

詳細資訊請看美股內頁：
Fortune Brands Innovations Inc(FBIN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFBIN

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