鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fortune Brands Innovations IncFBIN-US的目標價調降至82元，幅度約4.09%
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Fortune Brands Innovations Inc(FBIN-US)提出目標價估值：中位數由85.5元下修至82元，調降幅度4.09%。其中最高估值101元，最低估值68元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Fortune Brands Innovations Inc評價：積極樂觀8位、保持中立10位、保守悲觀1位。
Fortune Brands Innovations Inc今(7日)收盤價為69.06元。近5日股價下跌4.09%，標普指數上漲0.2%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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