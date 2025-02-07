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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷夫羅倫RL-US的目標價調升至285元，幅度約7.55%

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對雷夫羅倫(RL-US)提出目標價估值：中位數由265元上修至285元，調升幅度7.55%。其中最高估值340元，最低估值150元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予雷夫羅倫評價：積極樂觀13位、保持中立5位、保守悲觀3位。

雷夫羅倫今(7日)收盤價為273.14元。近5日股價下跌7.55%，標普指數上漲0.2%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股RL市場預估目標價

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