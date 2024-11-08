鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷夫羅倫(RL-US)EPS預估上修至11.53元，預估目標價為221.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 16:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對雷夫羅倫(RL-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.3元上修至11.53元，其中最高估值12.73元，最低估值11.03元，預估目標價為221.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.73(12.73)
|15.51
|18.88
|15.88
|最低值
|11.03(10.97)
|11.79
|13.24
|15.6
|平均值
|11.52(11.36)
|12.84
|14.69
|15.74
|中位數
|11.53(11.3)
|12.71
|14.35
|15.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|68.93億
|72.23億
|75.56億
|79.08億
|最低值
|67.13億
|69.27億
|71.48億
|78.75億
|平均值
|68.13億
|71.13億
|74.06億
|78.91億
|中位數
|68.30億
|70.92億
|74.15億
|78.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.07
|-1.65
|8.22
|7.72
|9.91
|營業收入
|61.60億
|44.01億
|62.19億
|64.44億
|66.31億
詳細資訊請看美股內頁：
雷夫羅倫(RL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估下修至-3.27元，預估目標價為132.45元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索(WBD-US)EPS預估上修至-4.49元，預估目標價為10.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insulet公司(PODD-US)EPS預估上修至3.11元，預估目標價為262.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至1.24元，預估目標價為101.00元
上一篇
下一篇