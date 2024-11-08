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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷夫羅倫(RL-US)EPS預估上修至11.53元，預估目標價為221.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 16:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對雷夫羅倫(RL-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.3元上修至11.53元，其中最高估值12.73元，最低估值11.03元，預估目標價為221.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.73(12.73)15.5118.8815.88
最低值11.03(10.97)11.7913.2415.6
平均值11.52(11.36)12.8414.6915.74
中位數11.53(11.3)12.7114.3515.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值68.93億72.23億75.56億79.08億
最低值67.13億69.27億71.48億78.75億
平均值68.13億71.13億74.06億78.91億
中位數68.30億70.92億74.15億78.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.07-1.658.227.729.91
營業收入61.60億44.01億62.19億64.44億66.31億

詳細資訊請看美股內頁：
雷夫羅倫(RL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRL

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