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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美泰兒(MAT-US)EPS預估上修至1.7元，預估目標價為26.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對美泰兒(MAT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.54元上修至1.7元，其中最高估值1.76元，最低估值1.55元，預估目標價為26.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.76(1.71)1.992.27
最低值1.55(1.52)1.671.73
平均值1.68(1.57)1.831.97
中位數1.7(1.54)1.81.94

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值55.42億57.35億58.08億
最低值53.86億54.40億55.62億
平均值54.52億55.76億56.81億
中位數54.36億55.77億56.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.362.531.100.601.58
營業收入45.84億54.58億54.35億54.41億53.80億

詳細資訊請看美股內頁：
美泰兒(MAT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMAT

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