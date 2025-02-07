鉅亨速報 - Factset 最新調查：美泰兒(MAT-US)EPS預估上修至1.7元，預估目標價為26.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對美泰兒(MAT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.54元上修至1.7元，其中最高估值1.76元，最低估值1.55元，預估目標價為26.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.76(1.71)
|1.99
|2.27
|最低值
|1.55(1.52)
|1.67
|1.73
|平均值
|1.68(1.57)
|1.83
|1.97
|中位數
|1.7(1.54)
|1.8
|1.94
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|55.42億
|57.35億
|58.08億
|最低值
|53.86億
|54.40億
|55.62億
|平均值
|54.52億
|55.76億
|56.81億
|中位數
|54.36億
|55.77億
|56.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.36
|2.53
|1.10
|0.60
|1.58
|營業收入
|45.84億
|54.58億
|54.35億
|54.41億
|53.80億
詳細資訊請看美股內頁：
美泰兒(MAT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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