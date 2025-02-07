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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美泰兒MAT-US的目標價調升至26元，幅度約13.04%

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對美泰兒(MAT-US)提出目標價估值：中位數由23元上修至26元，調升幅度13.04%。其中最高估值30元，最低估值21元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予美泰兒評價：積極樂觀13位、保持中立3位、保守悲觀0位。

美泰兒今(7日)收盤價為21.43元。近5日股價上漲13.04%，標普指數上漲0.2%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MAT市場預估目標價

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