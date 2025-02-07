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鉅亨速報 - Factset 最新調查：好時(HSY-US)EPS預估下修至7.13元，預估目標價為157.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對好時(HSY-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.34元下修至7.13元，其中最高估值8.9元，最低估值5.79元，預估目標價為157.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.9(10.04)8.9610.358.55
最低值5.79(5.79)5.96.68.55
平均值6.95(7.33)7.348.18.55
中位數7.13(7.34)7.28.078.55

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值114.75億119.20億121.26億120.99億
最低值112.90億113.93億116.63億120.99億
平均值113.95億116.92億119.13億120.99億
中位數113.93億117.05億119.01億120.99億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.117.117.969.0610.92
營業收入81.50億89.71億104.19億111.65億112.02億

詳細資訊請看美股內頁：
好時(HSY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHSY

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