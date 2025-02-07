鉅亨速報 - Factset 最新調查：好時(HSY-US)EPS預估下修至7.13元，預估目標價為157.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對好時(HSY-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.34元下修至7.13元，其中最高估值8.9元，最低估值5.79元，預估目標價為157.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.9(10.04)
|8.96
|10.35
|8.55
|最低值
|5.79(5.79)
|5.9
|6.6
|8.55
|平均值
|6.95(7.33)
|7.34
|8.1
|8.55
|中位數
|7.13(7.34)
|7.2
|8.07
|8.55
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|114.75億
|119.20億
|121.26億
|120.99億
|最低值
|112.90億
|113.93億
|116.63億
|120.99億
|平均值
|113.95億
|116.92億
|119.13億
|120.99億
|中位數
|113.93億
|117.05億
|119.01億
|120.99億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.11
|7.11
|7.96
|9.06
|10.92
|營業收入
|81.50億
|89.71億
|104.19億
|111.65億
|112.02億
詳細資訊請看美股內頁：
好時(HSY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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