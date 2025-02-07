鉅亨速報 - Factset 最新調查：百勝餐飲YUM-US的目標價調升至145元，幅度約3.57%
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對百勝餐飲(YUM-US)提出目標價估值：中位數由140元上修至145元，調升幅度3.57%。其中最高估值165元，最低估值130元。
綜合評級 - 共有31位分析師給予百勝餐飲評價：積極樂觀8位、保持中立23位、保守悲觀0位。
百勝餐飲今(7日)收盤價為144.01元。近5日股價上漲3.57%，標普指數上漲0.2%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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