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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)EPS預估下修至5.94元，預估目標價為157.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.08元下修至5.94元，其中最高估值6.14元，最低估值5.83元，預估目標價為157.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.14(6.42)7.28.22
最低值5.83(5.9)5.996.54
平均值5.97(6.08)6.517.32
中位數5.94(6.08)6.476.99

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值29.68億31.82億34.28億
最低值29.07億30.20億32.26億
平均值29.42億31.21億33.18億
中位數29.40億31.27億33.10億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.212.593.156.086.45
營業收入16.74億19.83億27.69億30.71億28.74億

詳細資訊請看美股內頁：
Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWMS

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