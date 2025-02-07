鉅亨速報 - Factset 最新調查：Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)EPS預估下修至5.94元，預估目標價為157.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.08元下修至5.94元，其中最高估值6.14元，最低估值5.83元，預估目標價為157.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.14(6.42)
|7.2
|8.22
|最低值
|5.83(5.9)
|5.99
|6.54
|平均值
|5.97(6.08)
|6.51
|7.32
|中位數
|5.94(6.08)
|6.47
|6.99
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29.68億
|31.82億
|34.28億
|最低值
|29.07億
|30.20億
|32.26億
|平均值
|29.42億
|31.21億
|33.18億
|中位數
|29.40億
|31.27億
|33.10億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.21
|2.59
|3.15
|6.08
|6.45
|營業收入
|16.74億
|19.83億
|27.69億
|30.71億
|28.74億
詳細資訊請看美股內頁：
Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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