鉅亨速報 - Factset 最新調查：Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)EPS預估下修至6.55元，預估目標價為180.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.73元下修至6.55元，其中最高估值7.03元，最低估值6.12元，預估目標價為180.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.03(7.03)
|8.08
|8.75
|最低值
|6.12(6.39)
|6.72
|7.42
|平均值
|6.61(6.76)
|7.28
|7.88
|中位數
|6.55(6.73)
|7.18
|7.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30.10億
|32.35億
|34.58億
|最低值
|29.21億
|30.64億
|32.90億
|平均值
|29.65億
|31.45億
|33.74億
|中位數
|29.65億
|31.22億
|33.74億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.21
|2.59
|3.15
|6.08
|6.45
|營業收入
|16.74億
|19.83億
|27.69億
|30.71億
|28.74億
詳細資訊請看美股內頁：
Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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