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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)EPS預估下修至6.55元，預估目標價為180.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.73元下修至6.55元，其中最高估值7.03元，最低估值6.12元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.03(7.03)8.088.75
最低值6.12(6.39)6.727.42
平均值6.61(6.76)7.287.88
中位數6.55(6.73)7.187.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值30.10億32.35億34.58億
最低值29.21億30.64億32.90億
平均值29.65億31.45億33.74億
中位數29.65億31.22億33.74億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.212.593.156.086.45
營業收入16.74億19.83億27.69億30.71億28.74億

詳細資訊請看美股內頁：
Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWMS

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