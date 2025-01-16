鉅亨速報 - Factset 最新調查：Advanced Drainage Systems IncWMS-US的目標價調降至165元，幅度約3.51%
鉅亨網新聞中心 2025-01-16 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)提出目標價估值：中位數由171元下修至165元，調降幅度3.51%。其中最高估值184元，最低估值135元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予Advanced Drainage Systems Inc評價：積極樂觀7位、保持中立1位、保守悲觀0位。
Advanced Drainage Systems Inc今(16日)收盤價為122.34元。近5日股價下跌3.51%，標普指數上漲0.53%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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