獲利穩健及呆帳回收挹注 第一金1月大賺25.4億年增5.6% EPS 0.18元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-07 17:40

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2025 年新春開紅盤！ 第一金控 (2892-TW) 在銀行獲利回升，加上人壽、創投之投資收益挹注下，單月稅後純益 25.4 億元，月增 104.8%，年增 5.6%，1 月每股稅後盈餘 （EPS）為 0.18 元，金蛇年一開年即交出漂亮成績單。

獲利引擎子公司第一銀行受惠呆帳回收推升獲利，銀行 1 月盈餘為近 12 個月來次高、單月即達 23 億元，月增 95.6%，年減 1.4%，儘管 1 月份因農曆新年致工作 天數較少，淨利收及淨手收仍與前月相當，而來自金融商品的收入依舊穩健；在成本端，本月呆帳回收增加有助推升盈餘，逾放比 0.17%，覆蓋率增至 826.31%。

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子公司第一金證券因營收疲軟，致使獲利下滑，經紀、承銷業務及投資收益表現走弱，致單月盈餘縮小至 2 千萬元，月減 74.2%，年減 60.2%。