研華董座：2025年啟動品牌再造 進化邊緣運算/AI領導者

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-16 09:19

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工業電腦廠研華 (2395-TW) 董事長劉克振表示，未來將是邊緣運算 (Edge Computing) 與人工智慧 (AI) 技術深入各產業應用的黃金時期，研華將順應此趨勢啟動品牌再造計劃，從全球工業電腦 (IPC) 領導者，進化為 Edge Computing 和 Edge AI 的全球領導者。

研華於 15 日晚間舉行「2025 New Year & New Vision Gathering 產業智能 邊緣運算 願景啟航」，展現研華未來品牌轉型願景、並宣示 2025 年邁向「Edge Computing & Edge AI」領導品牌的全新目標。

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劉克振致詞時表示，根據研調機構 Garter 預估，Edge Computing 市場未來 10 年將快速成長，從 133 億美元到 2033 年將到 511 億美元、翻近 4 倍，研華將以 Edge Computing 和 Edge AI 為核心，聚焦邊緣智能系統、智慧製造、能源與公共事業、智能醫療、智能零售與服務等五大關鍵市場，為未來營收持續增長奠定穩固基礎。