小資無痛煉「金」術！臺企銀Hokii數存新戶最高年利2.9% 舊戶2.7% 存錢好有感

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-07 16:19

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想要實現人生的第一桶金，「儲蓄」無疑是投資理財的重要基石。臺灣企銀 (2834-TW) 為了讓小資族有感儲蓄，2025 年 Hokii 數位帳戶升級全新戶臺幣最高年利率 2.9% 優惠利率、既有戶最高 2.7% 的優惠利率專案，並全新推出「Hokii 存錢筒」365 好好存存錢方案，存好存滿給優利最高 2.4% 及抽獎好禮，成為小資族無痛儲蓄不可錯過的優利活存首選。

臺灣企銀關注年輕人的儲蓄需求，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，Hokii 臺幣數位帳戶升級全新戶優惠利率至 2.1%、既有戶優惠利率至 1.9%，優惠限額新臺幣 15 萬元。民眾只要再完成指定任務，分別是當月指定日存款餘額達 22 萬元、綁定台灣 Pay 消費滿額、Hokii 外幣數位帳戶美金活期存款達標、投資基金等四項，每完成任一項任務，再加碼 0.2% 利率一個月，最多加碼 0.8%，每月完成每月都享加碼利率，等於全新戶最高可加碼至 2.9%，優惠期間存好存滿，最高年息 4,350 元；既有戶最高可加碼至 2.7%，最高年息 4,050 元。

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儲蓄需要強大的自我控管與毅力，臺灣企銀為了讓年輕人無痛儲蓄，首波推出「Hokii 存錢筒」365 好好存服務，每天自動為用戶存入一筆小額金額，第 1 天存 1 元、第 2 天存 2 元，以此類推，第 365 天存 365 元；客戶也可以選擇反序存錢方式，第 1 天存 365 天，每日逐減 1 元至第 365 天存 1 元，一年 365 天累計有 6 萬 6,795 元，存滿提供最高 2.4% 優惠利率，自動存錢期間還有趣味性十足的存錢里程碑活動，用戶達成指定存入次數即可參加抽獎，最高可獲 500 點台灣 Pay 紅利點數（10 點折抵新臺幣 1 元），讓儲蓄更簡單有趣並養成存錢紀律。