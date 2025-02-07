「木頭姐」談DeepSeek重要意義：加速了成本崩潰 是件好事

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 12:59

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方舟投資 CEO「木頭姐」」凱西 · 伍德 (Cathie Wood) 認為，DeepSeek 的出現，不僅加速了 AI 發展，還可能重新定義市場格局，尤其是在推理晶片市場的競爭上，並且有助於科技公司削減成本和改善平台。

伍德日前接受彭博採訪時表示，降低成本對世界來說是件好事。不管怎樣，成本都在崩潰，DeepSeek 把它推向了一個新的層次。」

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她進一步指出，「DeepSeek 告訴我們的答案是（未來 5 年在 AI 領域成功）花費比想像少，你並不需要曾經認為的那麼多現金。我不知道這個金額是否準確，600 萬美元就能訓練出 DeepSeek V3，簡直不可思議。只需要十分之一，甚至更少。現在很多人只是相信它又與成本崩潰的論點。」

伍德的旗艦基金 ARKK 擁有包括 Meta 和亞馬遜公司在內的大型科技公司的股票，伍德認爲這些公司可以從成本下降中受益，並可能使用 DeepSeek 的一些技術和算法來改進他們的平台。

伍德強調，現在不是對科技進行更嚴格監管的時候，因為 DeepSeek 加劇了人工智慧成本的競爭。她認為，如果美國總統川普放鬆對人工智慧的監管，將進一步刺激創新，推動科技業發展。

對中國投資人來說，這場訪談最重要的訊息或許是：DeepSeek 這樣的企業正在改變 AI 產業鏈的成本結構，而這類趨勢背後的投資機會，才是真正值得關注的焦點。