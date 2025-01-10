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中信金2024狂賺720億元EPS衝上3.64元 創歷史新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-10 14:27

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中信金2024狂賺720億元EPS衝上3.64元 創歷史新高。(鉅亨網資料照)

中信金 (2891-TW) 今 (10) 日公告 2024 年 12 月自結獲利，單月稅後純益為 37.02 億元，累計全年合併稅後純益 720.28 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 3.64 元，同創歷史新猷。同時，中信金旗下雙引擎中國信託銀行及台灣人壽累計全年稅後純益分別創歷年最高及次高。

中信金表示，子公司中信銀 12 月稅後純益 43.64 億元，累計全年稅後純益 494.24 億元，較 2023 年同期成長 20%，創歷年新高。


中信銀 2024 年存放款動能穩健成長，財富管理因保險、基金及結構債銷售業績大幅增加，帶動相關手續費收入較 2023 年同期成長 40%；信用卡業務則在海外消費需求強勁帶動下，手續費收入較 2023 年同期成長 28%，加上衍生性金融商品操作及債券處分挹注，帶動整體營收較 2023 年成長。

子公司台灣人壽方面，保險業務動能保持良好，惟 12 月投資處分較少，導致當月份稅後虧損 4.38 億元，累計全年稅後純益 214.74 億元，較 2023 年大幅成長 72%，主要來自處分股票及基金等之資本利得。

展望 2025 年，中信金表示，將維持銀行及保險雙核心的發展策略，密切關注國際經濟情勢與市場變化，積極創造價值，邁向新里程碑。

 

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中信金稅後純益EPS

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