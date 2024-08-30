ABC-KY獲美國保險給付專屬碼 力拚擴大市占

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-30 14:57

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ABC-KY 表示，包括「17 項腸胃道多元分子檢測套組」(GPP)、「20 項呼吸道多元分子檢測套組」(RPP)、「新冠加流感 7 合 1 檢測」(Cov-Flu-Plus) 均獲得美國保險機構核發保險專屬碼 Z-Code。

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過去 ABC-KY 的客戶使用檢測產品時，大多採用診療通則 CPT-Code 向保險公司申請給付，現在多了 Z-Code 屬於專碼專用的方式，客戶可以更快速取得保險給付，將提高客戶使用 ABC-KY 產品的意願。

ABC-KY 提到，主要兩大核心業務包括多元檢測試劑 (IVD) 以及數位生物條碼 (BMB) 皆有不錯的成長動能。IVD 方面，ABC-KY 持續投入並開發多元檢測商品，BMB 今年則新增與癌症早篩檢國際大廠 Exact Sciences 的合作。

展望下半年，檢測試劑與自動化儀器已經導入美國全國性實驗室中，正在測試大量樣本。銷售主力為 GPP，RPP 在 8 月也斬獲新客戶，預期在各家實驗室陸續完成驗證後，第四季有望迎來穩定生產的需求。