〈焦點股〉機器人大軍火熱演出 大銀微再創近4年新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-07 11:59
中國 DeepSeek 橫空出世，加上日前央視春晚播放《秧 BOT》節目，16 個人形機器人與演員共舞，再度為機器人概念股引爆話題，大銀微系統 (4576-TW) 及全球傳動 (4540-TW) 雖遭列入注意股，今 (7) 日開盤短暫遇壓，但隨即翻紅回應，大銀微股價再創近 4 年來新高。
證交所 6 日公布，13 檔上市公司列為注意股，其中 4 檔為機器人概念股，包括大銀微系統、全球傳動、亞光 (3019-TW)、和椿 (6215-TW)。
大銀微已獲外資連 3 買，昨日爆出 3.4 萬張大量，今日股價開低走高，盤中順勢翻紅，一度勁揚超過 3%，最高來到 173.5 元，為 2021 年 3 月上旬以來的新高價。全球傳動日 K 連 3 紅，今日盤中大漲約 4%，最高來到 58 元，站穩所有均線之上。
其他工具機及自動化族群方面，包括東台 (4526-TW)、台灣精銳 (4583-TW)、瀧澤科 (6609-TW)、程泰 (1583-TW) 等，盤中也獲資金點火，表現強勢；上銀 (2049-TW)、直得 (1597-TW)、高鋒 (4510-TW) 等盤中同步翻紅。
中國低價 AI 模型橫空出世，震撼全球 AI 產業鏈，不過，法人認為，DeepSeek 讓投入模型訓練的 CP 值大幅提升，使用者支付低廉的價格即可運用超強模型，低價 AI 模型對產業長期發展是助力，可望引爆新一波 AI 投資熱潮，相關應用題材如機器人、自動駕駛、生醫產業等，未來算力需求將會進一步浮現。
法人分析，若就產業成熟化發展觀察，科技的進步通常是站在前一代巨人肩膀上發展的成果，AI 由第一階段硬體建置，算力、基礎建設佈置，再到第二階段軟體開發，及第三階段的商品化應用落地，低價 AI 模型對產業長期發展是助力而非阻礙。
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