search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：性能食品集團PFGC-US的目標價調升至103元，幅度約3%

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 00:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對性能食品集團(PFGC-US)提出目標價估值：中位數由100元上修至103元，調升幅度3%。其中最高估值117元，最低估值92元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予性能食品集團評價：積極樂觀12位、保持中立4位、保守悲觀0位。

性能食品集團今(7日)收盤價為87.73元。近5日股價下跌3%，標普指數上漲0.37%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股PFGC市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
性能食品集團87.545-0.77%

延伸閱讀


Empty