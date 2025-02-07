鉅亨速報 - Factset 最新調查：性能食品集團PFGC-US的目標價調升至103元，幅度約3%
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 00:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對性能食品集團(PFGC-US)提出目標價估值：中位數由100元上修至103元，調升幅度3%。其中最高估值117元，最低估值92元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予性能食品集團評價：積極樂觀12位、保持中立4位、保守悲觀0位。
性能食品集團今(7日)收盤價為87.73元。近5日股價下跌3%，標普指數上漲0.37%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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