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鉅亨速報 - Factset 最新調查：性能食品集團(PFGC-US)EPS預估下修至4.59元，預估目標價為101.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:16


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對性能食品集團(PFGC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.86元下修至4.59元，其中最高估值4.98元，最低估值4.44元，預估目標價為101.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.98(5.1)5.827.286.33
最低值4.44(4.37)5.155.86.33
平均值4.67(4.83)5.466.296.33
中位數4.59(4.86)5.356.186.33

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值636.87億677.46億722.83億767.14億
最低值596.24億623.87億646.00億767.14億
平均值628.42億662.55億691.19億767.14億
中位數631.18億666.84億699.11億767.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.010.300.742.542.79
營業收入250.86億303.99億508.94億572.55億582.81億

詳細資訊請看美股內頁：
性能食品集團(PFGC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPFGC

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