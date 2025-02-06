鉅亨速報 - Factset 最新調查：性能食品集團(PFGC-US)EPS預估下修至4.59元，預估目標價為101.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對性能食品集團(PFGC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.86元下修至4.59元，其中最高估值4.98元，最低估值4.44元，預估目標價為101.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.98(5.1)
|5.82
|7.28
|6.33
|最低值
|4.44(4.37)
|5.15
|5.8
|6.33
|平均值
|4.67(4.83)
|5.46
|6.29
|6.33
|中位數
|4.59(4.86)
|5.35
|6.18
|6.33
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|636.87億
|677.46億
|722.83億
|767.14億
|最低值
|596.24億
|623.87億
|646.00億
|767.14億
|平均值
|628.42億
|662.55億
|691.19億
|767.14億
|中位數
|631.18億
|666.84億
|699.11億
|767.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.01
|0.30
|0.74
|2.54
|2.79
|營業收入
|250.86億
|303.99億
|508.94億
|572.55億
|582.81億
詳細資訊請看美股內頁：
性能食品集團(PFGC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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