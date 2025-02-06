DeepSeek崛起，應用遍地開花終端裝置享利多，AI眼鏡與手機出貨量看齊尚有巨大成長空間。
陳冠廷分析師(摩爾投顧) 2025-02-06 17:18
DeepSeek 崛起對全球 AI 應用產生全面擴散之勢，DeepSeek 不僅開源而且便宜，甚至現在都免費使用，難怪美國要全面禁用 DeepSeek，就是怕它擴散速度太快危急美國的 AI 發展。DeepSeek 的強大，對 OpenAI 和其他大語言模型是利空，但對於原本圍繞在 OpenAI 身邊，需要靠 OpenAI 的語言模型的公司來說，卻是絕佳利多，因為多了一個選擇，而且更便宜。
AI/AR 眼鏡也是終端裝置的一環，所以 DeepSeek 促進終端裝置全面把 AI 應用落地來說，AI 眼鏡也是享受到利多。原本 AI 眼鏡只有蘋果一家，售價昂貴，現在已經吸引更多品牌投入競爭，有競爭就有選擇，所以未來 AI 眼鏡必然是百家爭鳴，高中低價位都有。而且 AI 技術成長，代表 AI 眼鏡的功能會越強，而且造價也會更低，眼鏡本身又有方便的特性。
AI 眼鏡已經俱備所有大幅成長和擴散的要素，售價降低、功能提高、方便，像智慧手機就是取代掉相機，而且也有壓縮到筆電和電腦的需求，很多人有智慧手機，索性就不買電腦了。而智慧手機的出貨量跟 AI 眼鏡之間，仍有巨大的缺口，這缺口就是 AI 眼鏡的成長機會。AI 眼鏡概念股全面強勢，驊訊 (6237-TW) 大漲 7%，英濟 (3294-TW)、騰輝電子 - KY(6672-TW)、達邁(3645-TW)、澤米(6742-TW) 皆攻上漲停。宏達電 (2498-TW)、宏齊(6168-TW)、采鈺(6789-TW)、富采(3714-TW) 位階在長線低檔。
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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師
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