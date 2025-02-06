DeepSeek崛起，應用遍地開花終端裝置享利多，AI眼鏡與手機出貨量看齊尚有巨大成長空間。

陳冠廷分析師(摩爾投顧) 2025-02-06 17:18

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DeepSeek 崛起對全球 AI 應用產生全面擴散之勢，DeepSeek 不僅開源而且便宜，甚至現在都免費使用，難怪美國要全面禁用 DeepSeek，就是怕它擴散速度太快危急美國的 AI 發展。DeepSeek 的強大，對 OpenAI 和其他大語言模型是利空，但對於原本圍繞在 OpenAI 身邊，需要靠 OpenAI 的語言模型的公司來說，卻是絕佳利多，因為多了一個選擇，而且更便宜。

AI/AR 眼鏡也是終端裝置的一環，所以 DeepSeek 促進終端裝置全面把 AI 應用落地來說，AI 眼鏡也是享受到利多。原本 AI 眼鏡只有蘋果一家，售價昂貴，現在已經吸引更多品牌投入競爭，有競爭就有選擇，所以未來 AI 眼鏡必然是百家爭鳴，高中低價位都有。而且 AI 技術成長，代表 AI 眼鏡的功能會越強，而且造價也會更低，眼鏡本身又有方便的特性。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師