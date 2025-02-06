營收速報 - 昇貿(3305)1月營收8.16億元年增率高達48.21％
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 15:15
今年1-1月累計營收為8.16億元，累計年增率48.21%。
最新價為68.5元，近5日股價上漲1.06%，相關其他電子下跌-5.07%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+705 張
- 外資買賣超：+538 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+167 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|8.16億
|48%
|6%
|24/12
|7.70億
|59%
|-1%
|24/11
|7.78億
|52%
|10%
|24/10
|7.05億
|51%
|-8%
|24/9
|7.64億
|40%
|-2%
|24/8
|7.76億
|43%
|3%
昇貿(3305-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為經營銲錫絲、銲錫棒、BGA錫球及銲錫膏等之製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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