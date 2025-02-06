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鉅亨速報

營收速報 - 昇貿(3305)1月營收8.16億元年增率高達48.21％

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 15:15


昇貿(3305-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣8.16億元，年增率48.21%，月增率5.86%。

今年1-1月累計營收為8.16億元，累計年增率48.21%。

最新價為68.5元，近5日股價上漲1.06%，相關其他電子下跌-5.07%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+705 張
  • 外資買賣超：+538 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+167 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 8.16億 48% 6%
24/12 7.70億 59% -1%
24/11 7.78億 52% 10%
24/10 7.05億 51% -8%
24/9 7.64億 40% -2%
24/8 7.76億 43% 3%

昇貿(3305-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為經營銲錫絲、銲錫棒、BGA錫球及銲錫膏等之製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收昇貿

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