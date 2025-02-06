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鉅亨速報

營收速報 - 青雲(5386)1月營收4.86億元年增率高達148.01％

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 10:15


青雲(5386-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣4.86億元，年增率148.01%，月增率5.31%。

今年1-1月累計營收為4.86億元，累計年增率148.01%。

最新價為77.5元，近5日股價上漲1.84%，相關電腦及週設類指數下跌-1.49%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+91 張
  • 外資買賣超：+90 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 4.86億 148% 5%
24/12 4.61億 216% -16%
24/11 5.50億 253% 27%
24/10 4.32億 76% -43%
24/9 7.52億 407% 55%
24/8 4.85億 171% -14%

青雲(5386-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。資訊設備及其他週邊設備加工製造及買賣。高階伺服器記憶體模組。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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