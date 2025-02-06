營收速報 - 青雲(5386)1月營收4.86億元年增率高達148.01％
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 10:15
今年1-1月累計營收為4.86億元，累計年增率148.01%。
最新價為77.5元，近5日股價上漲1.84%，相關電腦及週設類指數下跌-1.49%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+91 張
- 外資買賣超：+90 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|4.86億
|148%
|5%
|24/12
|4.61億
|216%
|-16%
|24/11
|5.50億
|253%
|27%
|24/10
|4.32億
|76%
|-43%
|24/9
|7.52億
|407%
|55%
|24/8
|4.85億
|171%
|-14%
青雲(5386-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。資訊設備及其他週邊設備加工製造及買賣。高階伺服器記憶體模組。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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