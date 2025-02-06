營收速報 - 零壹(3029)1月營收21.42億元年增率高達61.66％
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 15:15
今年1-1月累計營收為21.42億元，累計年增率61.66%。
最新價為137元，近5日股價上漲7.39%，相關資訊服務上漲8.42%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-7895 張
- 外資買賣超：-8650 張
- 投信買賣超：+268 張
- 自營商買賣超：+487 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|21.42億
|62%
|25%
|24/12
|17.18億
|76%
|-3%
|24/11
|17.77億
|65%
|5%
|24/10
|16.95億
|43%
|-6%
|24/9
|17.95億
|36%
|5%
|24/8
|17.10億
|21%
|18%
零壹(3029-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為網路軟體.硬體產品之代理製造及開發。產品分類：1. 網路暨資訊安全、2. IT基礎架構、。3. 雲平台與應用、4. 大數據與應用、5. 其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 集保結算所攜手GCTF 強化國際洗錢防制交流
- 〈焦點股〉鉅祥AI應用挹注成長營收挑戰新高 今爆量突破盤整區
- 營收速報 - 永昕(4726)1月營收4,523萬元年增率高達196.47％
- 輝達滿血回歸激勵台股 三大法人聯手買超74.35億元
上一篇
下一篇