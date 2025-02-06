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鉅亨速報

營收速報 - 零壹(3029)1月營收21.42億元年增率高達61.66％

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 15:15


零壹(3029-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣21.42億元，年增率61.66%，月增率24.71%。

今年1-1月累計營收為21.42億元，累計年增率61.66%。

最新價為137元，近5日股價上漲7.39%，相關資訊服務上漲8.42%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-7895 張
  • 外資買賣超：-8650 張
  • 投信買賣超：+268 張
  • 自營商買賣超：+487 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 21.42億 62% 25%
24/12 17.18億 76% -3%
24/11 17.77億 65% 5%
24/10 16.95億 43% -6%
24/9 17.95億 36% 5%
24/8 17.10億 21% 18%

零壹(3029-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為網路軟體.硬體產品之代理製造及開發。產品分類：1. 網路暨資訊安全、2. IT基礎架構、。3. 雲平台與應用、4. 大數據與應用、5. 其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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