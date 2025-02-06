營收速報 - 怡利電(2497)1月營收4.15億元年增率高達32.47％
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 15:15
今年1-1月累計營收為4.15億元，累計年增率32.47%。
最新價為59.9元，近5日股價下跌-0.69%，相關汽車工業上漲0.42%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-201 張
- 外資買賣超：-187 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-14 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|4.15億
|32%
|-8%
|24/12
|4.51億
|20%
|7%
|24/11
|4.21億
|15%
|-2%
|24/10
|4.30億
|29%
|-3%
|24/9
|4.44億
|24%
|-9%
|24/8
|4.90億
|32%
|18%
怡利電(2497-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車電子。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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