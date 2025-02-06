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鉅亨速報

營收速報 - 怡利電(2497)1月營收4.15億元年增率高達32.47％

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 15:15


怡利電(2497-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣4.15億元，年增率32.47%，月增率-8.13%。

今年1-1月累計營收為4.15億元，累計年增率32.47%。

最新價為59.9元，近5日股價下跌-0.69%，相關汽車工業上漲0.42%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-201 張
  • 外資買賣超：-187 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-14 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 4.15億 32% -8%
24/12 4.51億 20% 7%
24/11 4.21億 15% -2%
24/10 4.30億 29% -3%
24/9 4.44億 24% -9%
24/8 4.90億 32% 18%

怡利電(2497-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車電子。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收怡利電

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