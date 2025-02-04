統一超、富邦媒尬台國際書展 掀數位閱讀風潮

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-04 18:35

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2025 年台北國際書展今 (4) 日登場，富邦媒 (8454-TW) 宣布進一步擴展電子書業務，推出首款「momoBOOK」電子書閱讀器，並公布 2024 暢銷電子書榜，以商業理財與心理勵志類最受歡迎，而長年經營線上書籍平台的統一超 (2912-TW) 博客來也發表自有電子書閱讀器「BooksPad」。

數位閱讀風潮近年興起，據國立公共資訊圖書館統計，2014 年至 2023 年期間，國人每年電子書借閱量成長 16 倍。

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富邦媒表示，圖書事業今年邁入第 8 年，為進一步擴展電子書業務，1 月 momo 正式推出首款 momoBOOK 電子書閱讀器。

同時，富邦媒公布 momo 購物網會員的購書數據，女性會員占 68%，其中 30-49 歲族群達 73%，是主要消費力量；不過，男性對電子書的偏好逐年攀升，目前選購比例達 46%，且更傾向商業理財與實用類書籍。

momo 去年電子書銷售表現再創新高，銷售額年增幅高達 30%，未來將不斷深化與出版業者的合作。

博客來則指出，專注經營閱讀市場已超過 30 年，累計賣出 2.3 億本書、服務上億讀者，商品可配送到 153 個國家及地區，至去年底，註冊會員超過 1200 萬，網站圖書上架品項數逾 450 萬冊，涵蓋中文、外文、簡體、日文、電子書、電子雜誌，有聲書和線上課程等，百貨商品也高達近 150 萬種。

而博客來深耕電子書市場進入第 8 年，每 10 名會員當中就有 1 名使用過電子書服務，且每年保持兩位數高速成長，去年更以近 20% 增幅領先圖書全品類漲幅。

因此，博客來今年同步推出自有電子書閱讀器「BooksPad」，目標挑戰同業最高 CP 值。

另外，momo 公布 2024 十大暢銷電子書榜，今年榜首由商業理財類的《持續買進》拿下，《原子習慣》則以「每天小改變，累積大成效」的理念穩居前三，反映現代人對效率提升和自我成長的重視。

心理勵志類書籍同樣表現亮眼，《我可能錯了》透過簡單故事啟發讀者重新看待人生選擇，《蛤蟆先生去看心理師》以輕鬆的方式探討心理健康，而《蔡康永的情商課》系列則憑藉實用的情感智慧，占據多個榜單席次，廣受讀者青睞。

《老公怎麼還不去死》以幽默直白的筆調道出家庭分工現實，引發女性讀者共鳴；《更新粒線體》則從健康角度切入，提供改善慢性病的實用建議，吸引關注生活品質的讀者。