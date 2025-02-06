換手率飆逾6倍！港股春節表現佳帶動陸跨境ETF狂漲 瑞銀：這兩檔最受資金青睞

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-06 12:09

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今年春節假期期間，由於港股表現強勢，中國股市在周三 (5 日) 開盤後資金紛紛湧向以港股為首的新品種，港股科技 30ETF、銀華新經濟 ETF 和博時教育 ETF3 隻跨境 ETF 漲停。

《券商中國》報導，港股周三表現平平，但港股相關 ETF 卻十分活躍，多檔基金大漲且出現單日換手率超過 6 倍的情形，亮眼表現因恒生指數和恒生科技指數在陸股春節休市期間累積的漲幅分別高達 5.53% 及 10.23%。

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Wind 數據顯示，周三多檔港股科技主題 ETF 在二級市場交易活躍，恒生新經濟 ETF 全天換手率高達 648%，全天成交量逼近 13 億元，而該基金近一個月單日成交量常跌至數百萬元，剛過百萬元的交易日也比比皆是。港股科技 30ETF、港股互聯網 ETF 及香港科技 ETF 等基金也有超過 100% 的換手率，成交額均為近期新高。

回顧 A 股春節休市期間，港股整體走勢較強，截至周二 (4 日) 收盤，區間 2.5 個交易日（除夕交易半天），恒指累計漲近 3%，恒生科技指數累計漲超 6% ，港股互聯網 ETF 跟蹤的中證港股通互聯網指數累計漲幅達 6.97%，表現出更強彈性。

專家表示，港股互聯網 ETF 跟蹤中證港股通互聯網指數，權重股集中在騰訊、阿里、美團、小米集團、快手等互聯網龍頭公司，截至去年底，前十大成份股權重超 70%，龍頭屬性突出。此外，該 ETF 去年全年日均成交額達 2.65 億元，可日內 T+0 交易，不受 QDII 額度限制。一手不足 100 元，是低成本便捷投資港股互聯網龍頭的優質工具。

瑞銀 (UBS) 也指出，香港市場看到非常強勁的資金流入，尤其是在春節假期前後流入科技股，騰訊是亞太地區交易最為活躍的股票。有不少外國投資者持續買入騰訊，美國等地的一些資金流出，而騰訊成為了受益者。阿里巴巴則是另一個受青睞的個股，儘管規模較小。

瑞銀分析師說：「對於騰訊，目前處於靜默期，公司的股票回購不活躍，但在非靜默期，他們一直非常穩定地回購股票，回購量很容易佔到每日成交量的 15%。這是支撐股價的因素之一，且公司現金流非常穩健，在移動遊戲領域也沒出現明顯消費降級情況，所以騰訊目前是最受青睞股票。至於阿里，從人工智慧角度看，它相對於其他一些股票而言可能是個避險選項。」

相反地，此前高溢價的跨境 ETF 紛紛回調，嘉實德國 ETF 封死跌停，南方亞太精選 ETF 連 2 日大跌，距高點回檔近 20%。此外，南方沙特 ETF、華泰柏瑞沙特 ETF 收盤均跌超 5%。