撈金！拜登與好萊塢頂級經紀公司簽約 勇闖娛樂圈
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 09:40
82 歲，正值青春年華，正是闖蕩的年紀。
你還別不信，這不，剛剛退休僅兩周的美國前總統拜登，周一（3 日）就邁出再就業的第一步——與好萊塢頂級經紀公司「創新精英文化經紀公司」（CAA）簽約，勇闖娛樂圈。
《法新社》指出，這位美國前總統正在探索離開白宮後的工作。
這一消息不僅讓政治圈和娛樂圈都為之震動，也讓無數吃瓜群眾驚掉了下巴。
大伙兒都在撓頭琢磨，這位前總統大人葫蘆裡到底裝的是啥藥？難道真的要正式轉行做演員了？
同時對 CAA 的來頭也頗為好奇。
這個 CAA，可不是個普通經紀公司。它在好萊塢的名聲可是響噹噹，不僅業務遍及演藝界、體育界，並且與不少政客有往來。
電影明星梅麗爾 · 斯特里普、美國「家政女王」瑪莎 · 斯圖爾特、日本棒球明星大谷章平等都在它的麾下。
有紀錄顯示，前總統歐巴馬和夫人蜜雪兒均與該公司有合作，前國務卿希拉蕊也與該公司簽過約。
CAA 的業務範圍，包括幫客戶安排演講、出版書籍，甚至還能打理各種活動，主打一個樣樣在行！
估摸著這回要是幫拜登，也是給他安排點「退休後的精彩生活」吧——比如出本《拜登的快樂人生》，或者搞個巡迴演講，講講「如何在白宮度過忙碌的 4 年」？
其實，這已經不是 CAA 第一次和拜登簽約了。
早在 2018 年，拜登卸任副總統後，CAA 就一手包辦了拜登一系列撈金活動，幫助拜登就他的個人回憶錄《爸爸，答應我：希望、磨難與決心的一年》，進行了為期 42 天的「美國承諾」巡演，在全美售出超過 8.5 萬張門票，賺得盆滿缽滿！
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