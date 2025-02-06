撈金！拜登與好萊塢頂級經紀公司簽約 勇闖娛樂圈

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 09:40

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82 歲，正值青春年華，正是闖蕩的年紀。

你還別不信，這不，剛剛退休僅兩周的美國前總統拜登，周一（3 日）就邁出再就業的第一步——與好萊塢頂級經紀公司「創新精英文化經紀公司」（CAA）簽約，勇闖娛樂圈。

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《法新社》指出，這位美國前總統正在探索離開白宮後的工作。

這一消息不僅讓政治圈和娛樂圈都為之震動，也讓無數吃瓜群眾驚掉了下巴。

大伙兒都在撓頭琢磨，這位前總統大人葫蘆裡到底裝的是啥藥？難道真的要正式轉行做演員了？



同時對 CAA 的來頭也頗為好奇。

這個 CAA，可不是個普通經紀公司。它在好萊塢的名聲可是響噹噹，不僅業務遍及演藝界、體育界，並且與不少政客有往來。

電影明星梅麗爾 · 斯特里普、美國「家政女王」瑪莎 · 斯圖爾特、日本棒球明星大谷章平等都在它的麾下。

有紀錄顯示，前總統歐巴馬和夫人蜜雪兒均與該公司有合作，前國務卿希拉蕊也與該公司簽過約。

CAA 的業務範圍，包括幫客戶安排演講、出版書籍，甚至還能打理各種活動，主打一個樣樣在行！

估摸著這回要是幫拜登，也是給他安排點「退休後的精彩生活」吧——比如出本《拜登的快樂人生》，或者搞個巡迴演講，講講「如何在白宮度過忙碌的 4 年」？

其實，這已經不是 CAA 第一次和拜登簽約了。