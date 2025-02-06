僅7%！DeepSeek引爆全新新一波AI熱潮 但去年陸AI新創僅籌資52億美元慘輸美

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-06 10:01

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中國開源 AI 公司 DeepSeek 引爆新一輪 AI 熱潮，但最新數據顯示，去年中國 AI 融資規模遠不及美國。去年全球 AI 領域投、融資活動數量年增 6.35% 至 4505 件，融資年增 79.61% 至 1004 億美元 (約 3.33 兆台幣），但去年中國 AI 新創企業僅籌到 52 億美元 (約 1723 億台幣)，僅占美國 AI 新創企業籌得的 763 億美元的 7%。

根據 CB Insights 近日發佈的研究報告，去年第四季全球 AI 領域融資規模季增 159% 至 438 億美元，因市場對模型和基礎設施領域數十億美元的巨額投資，包括 Databricks 公司獲 100 億美元融資及 Thrive Capital、輝達、軟銀等機構對 OpenAl 的 66 億美元融資等。

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報告顯示，去年全球投融資領域依然表現低迷，創投行業募、投、管、退都面臨承壓。除 AI 行業外，投資活動整體呈現萎縮態勢。

去年，全球投、融資交易數量年減 17% 至 2 萬 6961 件，創 2016 年以來最低水準，投融資總額年增 4.5% 至 2746 億美元 (約 9.1 兆台幣)，但比 2022 年下降 37%。

另據 CB Insights 統計，去年全球新成立的 72 家獨角獸公司中，其中 32 家為 AI 新創公司，佔比高達 44%，這些 AI 公司成長為獨角獸的速度平均值為 2 年），遠快於非 AI 公司的 9 年。

此外，2024 年是 AI 獨角獸數量及佔比最高一年。過去十年，AI 獨角獸佔比從 2015 年的 6%，成長 7 倍多至 700%。截至目前，全球擁有 1258 家獨角獸公司，總價值超過 4.325 萬億美元。

去年，全球 AI 領域融資總額高達 1004 億美元，其中 695 億來自單輪 1 億美元以上的巨額融資，且去年第四季達到創紀錄的 438 億美元，年增 2.5 倍以上，其中巨額融資輪次占融資總額的比重高達 80%。

按地區來看，去年美國 AI 領域投融資事件達 2189 件，投融資總額 763 億美元，在全球 AI 融資佔比達 76%，並佔交易金額的 49%，掌握主導地位。除美國外，歐洲成為全球潛力巨大的 AI 新創公司聚集地，在籌集資金的 AI 公司中，以色列新增全球最多的 AI 新創公司。

去年，中國 AI 領域投融資事件達 301 件，總融資規模達 52 億美元，上季投融資額 10 億美元，遠遜於美國同期的 548 件和 380 億美元。

展望今年，根據 CB Insights 預測，AI Agent、AI 助力疾病管理、AI 併購推動企業戰略、未來數據中心變革等都將成為 2025 年 AI 行業面臨新的技術趨勢。此外，智能機器人、具身智慧、世界模型、編碼 AI 智慧體、AI 自動化領域都將迎來融資熱潮。