鉅亨速報 - Factset 最新調查：AZEK Company Inc - Class A(AZEK-US)EPS預估上修至1.44元，預估目標價為58.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 00:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對AZEK Company Inc - Class A(AZEK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.41元上修至1.44元，其中最高估值1.56元，最低估值1.24元，預估目標價為58.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.56(1.5)
|1.81
|2.1
|最低值
|1.24(1.24)
|1.44
|1.68
|平均值
|1.43(1.4)
|1.68
|1.9
|中位數
|1.44(1.41)
|1.67
|1.92
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.75億
|17.40億
|18.46億
|最低值
|15.17億
|16.43億
|17.54億
|平均值
|15.45億
|16.82億
|18.07億
|中位數
|15.44億
|16.87億
|18.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.01
|0.61
|0.49
|0.42
|1.04
|營業收入
|8.99億
|11.79億
|13.56億
|13.70億
|14.41億
詳細資訊請看美股內頁：
AZEK Company Inc - Class A(AZEK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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