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鉅亨速報 - Factset 最新調查：AZEK Company Inc - Class A(AZEK-US)EPS預估上修至1.44元，預估目標價為58.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 00:16


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對AZEK Company Inc - Class A(AZEK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.41元上修至1.44元，其中最高估值1.56元，最低估值1.24元，預估目標價為58.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.56(1.5)1.812.1
最低值1.24(1.24)1.441.68
平均值1.43(1.4)1.681.9
中位數1.44(1.41)1.671.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值15.75億17.40億18.46億
最低值15.17億16.43億17.54億
平均值15.45億16.82億18.07億
中位數15.44億16.87億18.15億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.010.610.490.421.04
營業收入8.99億11.79億13.56億13.70億14.41億

詳細資訊請看美股內頁：
AZEK Company Inc - Class A(AZEK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAZEK

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