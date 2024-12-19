鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enphase能源ENPH-US的目標價調降至90元，幅度約5.26%
鉅亨網新聞中心 2024-12-19 20:15
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對Enphase能源(ENPH-US)提出目標價估值：中位數由95元下修至90元，調降幅度5.26%。其中最高估值130元，最低估值59元。
綜合評級 - 共有41位分析師給予Enphase能源評價：積極樂觀18位、保持中立19位、保守悲觀4位。
Enphase能源今(19日)收盤價為68.8元。近5日股價下跌5.26%，標普指數下跌3.48%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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