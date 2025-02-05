鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾仕得塗料系統(AXTA-US)EPS預估上修至2.54元，預估目標價為44.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對艾仕得塗料系統(AXTA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.35元上修至2.54元，其中最高估值2.6元，最低估值2.25元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.6(2.46)
|2.96
|3.38
|最低值
|2.25(2.25)
|2.6
|2.95
|平均值
|2.48(2.35)
|2.78
|3.11
|中位數
|2.54(2.35)
|2.77
|3.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|54.82億
|58.10億
|58.22億
|最低值
|52.13億
|53.88億
|55.50億
|平均值
|53.52億
|55.60億
|56.95億
|中位數
|53.73億
|55.64億
|56.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.52
|1.14
|0.86
|1.21
|1.78
|營業收入
|37.38億
|44.16億
|48.84億
|51.84億
|52.76億
詳細資訊請看美股內頁：
艾仕得塗料系統(AXTA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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