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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾仕得塗料系統(AXTA-US)EPS預估上修至2.54元，預估目標價為44.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對艾仕得塗料系統(AXTA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.35元上修至2.54元，其中最高估值2.6元，最低估值2.25元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.6(2.46)2.963.38
最低值2.25(2.25)2.62.95
平均值2.48(2.35)2.783.11
中位數2.54(2.35)2.773.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值54.82億58.10億58.22億
最低值52.13億53.88億55.50億
平均值53.52億55.60億56.95億
中位數53.73億55.64億56.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.521.140.861.211.78
營業收入37.38億44.16億48.84億51.84億52.76億

詳細資訊請看美股內頁：
艾仕得塗料系統(AXTA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAXTA

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