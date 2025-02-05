鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至7.17元，預估目標價為140.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:16
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.32元下修至7.17元，其中最高估值10.6元，最低估值3.23元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.6(10.6)
|17.91
|18.12
|18.11
|最低值
|3.23(3.23)
|8.24
|10.46
|15.85
|平均值
|7.34(7.48)
|11.83
|13.66
|16.98
|中位數
|7.17(7.32)
|11.13
|13.3
|16.98
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,729.80億
|1,512.97億
|1,428.92億
|最低值
|1,072.72億
|1,056.07億
|1,428.92億
|平均值
|1,368.04億
|1,318.53億
|1,428.92億
|中位數
|1,361.08億
|1,277.85億
|1,428.92億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-9.06
|2.97
|23.27
|15.48
|4.99
|營業收入
|636.93億
|1,119.44億
|1,701.18億
|1,472.62億
|1,431.53億
詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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