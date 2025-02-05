鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾仕得塗料系統AXTA-US的目標價調升至44元，幅度約4.76%
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對艾仕得塗料系統(AXTA-US)提出目標價估值：中位數由42元上修至44元，調升幅度4.76%。其中最高估值51元，最低估值38元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予艾仕得塗料系統評價：積極樂觀13位、保持中立9位、保守悲觀0位。
艾仕得塗料系統今(5日)收盤價為38.01元。近5日股價下跌4.76%，標普指數下跌0.49%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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