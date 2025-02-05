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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽門物業集團SPG-US的目標價調升至191元，幅度約3.24%

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對賽門物業集團(SPG-US)提出目標價估值：中位數由185元上修至191元，調升幅度3.24%。其中最高估值220元，最低估值160元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予賽門物業集團評價：積極樂觀8位、保持中立12位、保守悲觀0位。

賽門物業集團今(5日)收盤價為173.35元。近5日股價下跌3.24%，標普指數下跌0.49%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SPG市場預估目標價

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