鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽門物業集團SPG-US的目標價調升至191元，幅度約3.24%
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對賽門物業集團(SPG-US)提出目標價估值：中位數由185元上修至191元，調升幅度3.24%。其中最高估值220元，最低估值160元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予賽門物業集團評價：積極樂觀8位、保持中立12位、保守悲觀0位。
賽門物業集團今(5日)收盤價為173.35元。近5日股價下跌3.24%，標普指數下跌0.49%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽門物業集團(SPG-US)EPS預估上修至7.21元，預估目標價為175.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fair Isaac公司FICO-US的目標價調降至2090.5元，幅度約4.65%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enphase能源ENPH-US的目標價調降至79元，幅度約4.82%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛迪生國際EIX-US的目標價調降至77.5元，幅度約5.49%
上一篇
下一篇