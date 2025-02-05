營收速報 - 博晟生醫(6733)1月營收1,733萬元年增率高達49.1％
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 15:15
今年1-1月累計營收為1,733萬元，累計年增率49.1%。
最新價為32.9元，近5日股價上漲0.3%，相關生技醫療股價指數上漲0.08%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+17 張
- 外資買賣超：+17 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|1,733萬
|49%
|-14%
|24/12
|2,009萬
|83%
|43%
|24/11
|1,401萬
|52%
|-19%
|24/10
|1,728萬
|-4%
|38%
|24/9
|1,254萬
|84%
|-22%
|24/8
|1,607萬
|129%
|2%
博晟生醫(6733-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為複合性醫材。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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