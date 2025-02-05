search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 博晟生醫(6733)1月營收1,733萬元年增率高達49.1％

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 15:15


博晟生醫(6733-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣1,733萬元，年增率49.1%，月增率-13.73%。

今年1-1月累計營收為1,733萬元，累計年增率49.1%。

最新價為32.9元，近5日股價上漲0.3%，相關生技醫療股價指數上漲0.08%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+17 張
  • 外資買賣超：+17 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 1,733萬 49% -14%
24/12 2,009萬 83% 43%
24/11 1,401萬 52% -19%
24/10 1,728萬 -4% 38%
24/9 1,254萬 84% -22%
24/8 1,607萬 129% 2%

博晟生醫(6733-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為複合性醫材。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報1月營收博晟生醫

相關行情

台股首頁我要存股
博晟生醫32.90.00%
美元/台幣32.855-0.39%

延伸閱讀


Empty