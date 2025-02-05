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泰金–KY元月營收回升創歷史同期新高 擴充產能持續進行中

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-05 16:19

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泰金-KY總經理許文誌。(鉅亨網記者張欽發攝)

家飾鑄件廠泰金 – KY(6629-TW) 在 2024 年全年可望賺回逾一個股本，同時，泰金 - KY 擴充產能也在進行中，預計在 2025 年上半年開出新產能 ，同時，對 於 1 月營收表現佳，泰金–KY 單月營收 1.48 億元，創歷史同期新高，月增 58.14%，年增 0.16%。

生產基地在泰國的泰金 - KY ，持續耕耘美國市場，效益於 2024 年開花結果，因市場庫存去化結束，終端需求復甦，以及公司產品組合更趨多元化等各項因素，推升泰金 -KY 的 2024 年營收及獲利的大幅成長，泰金 -KY2024 年營收 16.21 億元創新高，年增 36.84%。


泰金 - KY 2024 年前三季營收 12.73 億元，毛利率 34.92%，年增 10.88 個百分點，稅後純益 2.96 億元，年增 1.16 倍，每股純益達 8.28 元。

展望未來，泰金 - KY 在 2025 年持續鎖定北美大品牌及前幾大通路市場，增加產品滲透率，此外也在既有產品類別外，開發新項目，希望在多箭齊發下，公司期待今年能再創下成長佳績。公司也為因應未來幾年的成長，開始啟動擴廠計畫，預計在 2025 年上半年陸續完成，推升公司成長動能。

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泰金-KY營收家飾

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