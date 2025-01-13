泰金-KY去年可望賺逾一股本 今年Q1營收估維持歷史高檔區

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-13 10:23

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家飾鑄件廠泰金 – KY(6629-TW) 在 2024 年全年可望賺回超越一個股本，同時，泰金 - KY 也在積極擴充產能中，預計在 2025 年上半年開出新產能 ，同時，對首季的業績預估，法人也認為。泰金 – KY 將維持在去年同期的 4.21 億元高水準。

泰金 - KY 近年持續耕耘美國市場，效益於去年開花結果，因市場庫存去化結束，終端需求復甦，以及公司產品組合更趨多元化等各項因素，推升泰金 -KY 的 2024 年營收及獲利的大幅成長，泰金 -KY2024 年營收 16.21 億元創新高，年增 36.84%，而 2024 年首季營收的 4.21 億元，也爲歷史次高水準。

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泰金 - KY 2024 年前三季營收 12.73 億元，毛利率 34.92%，年增 10.88 個百分點，稅後純益 2.96 億元，年增 1.16 倍，每股純益達 8.28 元。