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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)目標價調升至390.5元，幅度約3.31%

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 12:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對研華(2395-TW)提出目標價估值：中位數由378元上修至390.5元，調升幅度3.31%。其中最高估值496元，最低估值278元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予研華(2395-TW)評價：積極樂觀10位、保持中立3位、保守悲觀3位。

研華(2395-TW)今(5日)收盤價為412.5元。近5日股價下跌1.06%，相關電腦週邊近5日下跌5.29%，集中市場加權指數下跌3.11%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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