中國緊盯美國動向 玉淵譚天：可能還會動態調整反制措施

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-05 09:09

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中國國務院關稅稅則委員會周二（4 日）宣布，自 2025 年 2 月 10 日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。

中央廣播電視總台旗下新媒體賬號「玉淵譚天」周二表示，這次行動展現了中方堅決反對美方單邊主義、霸權主義的做法，堅定維護自身正當權益的立場和態度，同時也為雙方在平等和相互尊重的基礎上協商解決問題留有足夠手段。

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「玉淵譚天」說，中國可能還會根據美國的措施動態調整相關反制措施。

一個值得注意的細節是，國務院關稅稅則委員會的公告，是在 2 月 4 日下午 1 點 1 分掛網。

美國總統川普簽署行政命令，對中國進口商品加徵 10% 關稅。2 月 4 日下午 1 點 1 分，正是美國對華加徵關稅正式生效的時間。

中方在第一時間對美方行徑進行有力回應。

上海對外經貿大學國際組織學院教授應品廣認為，這體現出中方對「川普 2.0」做了全面、成熟的研判，從而就能及時、精準地反擊。

「玉淵譚天」認為，中方的行動，體現出三個特點。

一是精準。

根據測算，2024 年中國自美進口的煤炭，約佔美國對外煤炭出口總量 12.8%。

應品廣表示，原油、農業機械、大排量汽車、皮卡等，都是美國相對有優勢的產業，中方加徵關稅，會使其在中國的競爭力大幅下降，或迫使美國尋求替代出口地。

在當前世界經濟形勢下，這無疑是不大現實。

打蛇打七寸，中方的反制，就是要讓美方感到疼。

除了精準，中方此次行動的另一個特點，是顧全大局。

美方宣布的是，對所有自華進口商品加徵 10% 關稅；中方宣布的是，對美國特定的幾項商品加徵關稅。

中方之所以沒有採取和美方相同的措施，正是中國與美國的差別所在——中國是多邊貿易體制的堅定捍衛者。

應品廣表示，加徵關稅沒有底線。中方作為貿易大國，如果將對美關稅提得過高，會對全球供應鏈穩定產生影響，這是中方不願意看到的情況。因此，10% 或 15%，本質上體現出中方顧全大局。

但同時，這次中方對美加徵關稅的幅度也意味著，如果美方一意孤行，仍在錯誤道路上越走越遠，那麼，中方還有足夠空間予以反制。

此次行動中方的態度很明確：「美方想打，我們奉陪到底。」

當然，如果美中要談，中方的大門也是敞開的。貿易戰沒有贏家，中方始終堅持通過協商解決問題。

中方始終認為，中美應當相互尊重、和平共處、合作共贏。